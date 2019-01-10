Нападающий «Нэшвилла» Форсберг признан первой звездой дня в НХЛ

Нэшвилл, США, , 13:39 — REGNUM Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 января сообщается на сайте лиги.

Форсберг стал автором дубля в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Причём вторая его шайба стала победной для «Нэшвилла».

Читайте также: Гол Анисимова не помог «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»

Второй звездой дня признан защитник «Калгари Флэймз» Марк Джордано. Он записал на свой счёт три голевые передачи в матче с «Колорадо» (5:3).

Читайте также: «Калгари» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Колин Уайт. Его бросок в овертайме стал победным в матче с «Анахаймом» (2:1).

Читайте также: «Оттава» вырвала победу у «Анахайма» в овертайме