Экипажи «Камаза» застряли в пробке во время третьего этапа «Дакара-2019»

Лима, , 13:27 — REGNUM Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» задержались в пробке, образовавшейся в каньоне на маршруте третьего этапа гонки «Дакар-2019», сообщила 10 января пресс-служба предприятия со ссылкой на собственного обозревателя Эрика Хайруллина.

«По маршруту каньоне потеряли около семи минут. Причина: сначала джип, а потом мотоциклисты перекрыли узкий проезд. Нам пришлось поучаствовать в освобождении дороги, помогли джипу и мотоциклистам», — сообщил после финиша руководитель одного из российских экипажей Дмитрий Сотников.

Отмечается, что пробка в каньоне задержала экипажи Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова, однако организаторы компенсировали время, потраченное на помощь другим участникам гонки попавшим в непростую ситуацию. Поэтому все три команды «Камаза» финишировали первыми. Победителем третьего этапа ралли в грузовом зачёте стал экипаж Андрея Каргинова, вторым-третьим, соответственно, стали Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.

Впереди у команд два марафонских дня. Отмечается, что сегодня спортивным экипажам автомобильного и грузового зачёта предстоит ночевать отдельно от команд ассистанс. Такой же автономный бивуак для квадроциклистов и мотоциклистов будет организован в Мокегуа. Вероятные технические проблемы спортсменам придётся устранять своими силами. Основной лагерь гонки остается на военной авиабазе в Арекипе вплоть до дня отдыха 12 января.

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