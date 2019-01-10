«Зенит» выиграл у «Цедевиты» в матче Еврокубка по баскетболу

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Вчера, 9 января, Петербургский «Зенит» одолел хорватскую «Цедевиту» в матче 2-го тура группового этапа Еврокубка. Работать на победу у петербуржцев получилось не сразу, однако после неудачного первого отрезка «Зенит» уверенно вышел вперёд.

В петербургской команде особенно отметился Сергеё Карасев, который набрал за партию 19 очков. После первого периода «Зенит» проигрывал 20:26, но второй отрезок игроки провели со счётом 48:44.

У команды соперников 18 очков набрал Джейкоб Пуллен.

Следующий матч в Кубке Европы петербургская команда проведет против «МораБанк Андорры» 15 января.

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