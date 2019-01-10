Четверг, 10 Января 2019 года
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«Зенит» выиграл у «Цедевиты» в матче Еврокубка по баскетболу

Спорт

Российская сборная обыграла соперников на своём поле со счётом 98:84

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«Зенит» выиграл у «Цедевиты» в матче Еврокубка по баскетболу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Прорыв

Санкт-Петербург, 10 января 2019, 12:12 — REGNUM  Вчера, 9 января, Петербургский «Зенит» одолел хорватскую «Цедевиту» в матче 2-го тура группового этапа Еврокубка. Работать на победу у петербуржцев получилось не сразу, однако после неудачного первого отрезка «Зенит» уверенно вышел вперёд.

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Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
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Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
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Защита
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Защита
22
Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
12
Символ российской команды
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Символ российской команды

В петербургской команде особенно отметился Сергеё Карасев, который набрал за партию 19 очков. После первого периода «Зенит» проигрывал 20:26, но второй отрезок игроки провели со счётом 48:44.

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Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
26
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
32
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
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Бросок
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Бросок
7
Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики

У команды соперников 18 очков набрал Джейкоб Пуллен.

Следующий матч в Кубке Европы петербургская команда проведет против «МораБанк Андорры» 15 января.

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Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
31
Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики

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regnum author Андрей Пронин
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