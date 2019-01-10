Карен Хачанов сыграет с Гойовчиком в первом круге Australian Open

Мельбурн, Австралия, 10 января 2019, 11:37 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Петером Гойовчиком в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Об этом 10 января сообщается на сайте турнира.
Хачанов получил от организаторов турнира 10-й номер посева. Гойовчик находится на 60-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Напомним, Открытый чемпионат Австралии является первым в году турниром серии «Большого шлема». Турнир пройдёт с 14 по 27 января.
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