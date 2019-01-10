Ньон, Швейцария, , 11:25 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может ужесточить правила финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в ближайшее время УЕФА планирует ввести правило, согласно которому европейские футбольные клубы должны будут выплачивать всю сумму за трансфер игроков в течение максимум трёх лет.

В настоящее время эта норма никак не регламентируется, поэтому клубы могут разбивать платежи на несколько лет. Так, например, сумма трансфера Неймара из «Барселоны» в ПСЖ разделена на пять лет.

Теперь, согласно по новым правилам, клубам можно будет делить платежи не более чем на три года.

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