ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор без Акинфеева

Москва, , 11:05 — REGNUM Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Испании. Об этом 10 января сообщается на странице клуба в Twitter.

«Пора за работу! Команда отправляется в Аликанте на зимние сборы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с командой на сбор не полетел вратарь Игорь Акинфеев. Он получил несколько дополнительных дней отдыха по решению тренерского штаба. Голкипер присоединится к своим одноклубникам позже.

Напомним, после 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков.

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