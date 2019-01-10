Квинси Промес может перейти в «Милан»

Севилья, Испания, , 10:47 — REGNUM Полузащитник испанской «Севильи» Квинси Промес может перейти в итальянский «Милан». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, в течение последних недель «Милан» неоднократно запрашивал у «Севильи» информацию о 27-летнем полузащитнике. При этом сам Промес заявлял, что хочет получать больше игрового времени.

Напомним, Промес перешёл из московского «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года. Контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за испанский клуб, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды спустя полгода после перехода в «Севилью».

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