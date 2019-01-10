Четверг, 10 Января 2019 года
10:41:28 МСК

Twitter будет транслировать матчи НБА с фокусом на одном игроке

Спорт

Игрока, на котором будет сфокусирована камера, выберут сами зрители

Шарлотт, США, 10 января 2019, 10:41 — REGNUM  Twitter будет транслировать некоторые матчи Национальной баскетбольной ассоциации, сфокусировав камеру на одном игроке. Во время первой половины игры зрители будут голосовать за игроков в аккаунте NBA в Twitter. Победителя голосования покажут оставшуюся половину матча. Трансляция ISO-cam начнется с февраля 2019 года, сообщает Techcrunch.

На площадке задействуют как минимум две камеры. Одна из них, как и телевизионная, будет вести потоковое вещание, но с фокусом на игроке. Вторую разместят на скамейке этой команды на случай, если отслеживаемого игрока меняют, или он получает персональные фолы. Планируется, что к таким трансляциям станут подключать экспертов, чтобы они комментировали действия игрока.

Сделка Twitter с НБА рассчитана на 20 игр, одну из которых должны показать во время плей-офф. Первый матч в подобном формате планируют организовать 17 февраля, во время Матча всех звёзд.

Напомним, в конце декабря ассоциация открыла на своём официальном сайте голосование по выбору баскетболистов, которые смогут принять участие в Матче всех звёзд в американском городе Шарлотт. Голосование продлится до 21 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дабл-дабл Дэвиса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Кливленд»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить