Twitter будет транслировать матчи НБА с фокусом на одном игроке

Шарлотт, США, , 10:41 — REGNUM Twitter будет транслировать некоторые матчи Национальной баскетбольной ассоциации, сфокусировав камеру на одном игроке. Во время первой половины игры зрители будут голосовать за игроков в аккаунте NBA в Twitter. Победителя голосования покажут оставшуюся половину матча. Трансляция ISO-cam начнется с февраля 2019 года, сообщает Techcrunch.

На площадке задействуют как минимум две камеры. Одна из них, как и телевизионная, будет вести потоковое вещание, но с фокусом на игроке. Вторую разместят на скамейке этой команды на случай, если отслеживаемого игрока меняют, или он получает персональные фолы. Планируется, что к таким трансляциям станут подключать экспертов, чтобы они комментировали действия игрока.

Сделка Twitter с НБА рассчитана на 20 игр, одну из которых должны показать во время плей-офф. Первый матч в подобном формате планируют организовать 17 февраля, во время Матча всех звёзд.

Напомним, в конце декабря ассоциация открыла на своём официальном сайте голосование по выбору баскетболистов, которые смогут принять участие в Матче всех звёзд в американском городе Шарлотт. Голосование продлится до 21 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дабл-дабл Дэвиса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Кливленд»