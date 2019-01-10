Лондон, , 10:23 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» получил предложение от одного из китайских клубов относительно нападающего Марко Арнаутовича. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, китайский клуб предложил «Вест Хэму» за Арнаутовича £35 млн (около €39 млн). Однако отмечается, что «Вест Хэм» не намерен расставаться с лучшим бомбардиром команды. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний австрийский форвард сыграл 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.

После 28 туров «Вест Хэм» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 28 очков.

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