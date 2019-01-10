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Комиссар НХЛ Беттмэн заявил, что Сиэтл примет матч всех звёзд и драфт

Спорт

Это произойдёт после включения в НХЛ команды из Сиэтла

Сиэтл, США, 10 января 2019, 09:54 — REGNUM  Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдёт в Сиэтле после включения в лигу команды из этого города. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, сообщает TSN.

По словам Беттмэна, матч всех звёзд пройдёт в Сиэтле в один из ближайших семи сезонов. Кроме того, ожидается, что в Сиэтле состоится драфт НХЛ.

Отметим, что в декабре 2018 года совет управляющих НХЛ одобрил включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги. На данный момент новая команда не имеет ни названия, ни логотипа.

Клуб из Сиэтла станет 32-й командой в лиге и начнёт выступление в НХЛ с 2021 года.

Напомним, перед сезоном 2017/18 в НХЛ был включен клуб «Вегас Голден Найтс», который сразу же смог дойти до финала Кубка Стэнли.

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