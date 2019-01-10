«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана на сборе в ОАЭ

Москва, , 09:31 — REGNUM Московский «Спартак» проведёт один товарищеский матч на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом 10 января сообщается на сайте клуба.

Матч состоится 16 января. Соперником «Спартака» будет действующий чемпион Узбекистана — ташкентский «Локомотив».

Ранее, 9 января, «Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ, где первую в 2019 году тренировку, начав подготовку ко второй части сезона.

Напомним, после 17 туров «Спартак» находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

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