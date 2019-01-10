Четверг, 10 Января 2019 года
09:32:06 МСК

«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана на сборе в ОАЭ

Спорт

Матч состоится 16 января

Москва, 10 января 2019, 09:31 — REGNUM  Московский «Спартак» проведёт один товарищеский матч на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом 10 января сообщается на сайте клуба.

Матч состоится 16 января. Соперником «Спартака» будет действующий чемпион Узбекистана — ташкентский «Локомотив».

Ранее, 9 января, «Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ, где первую в 2019 году тренировку, начав подготовку ко второй части сезона.

Напомним, после 17 туров «Спартак» находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

Читайте также: ФК «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить