Новые «Дети Азии» облегчат бюджет Сахалина на 140 млн рублей

Южно-Сахалинск, , 09:19 — REGNUM Сахалинская область готовится к первым зимним играм «Дети Азии». Планируется из бюджета потратить 144 млн рублей на питание, перевозку и СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В зимних играх с 8 по 17 февраля намерены участвовать около 15 стран Азии. Предполагается, что в новых «Детях Азии» будут проходить соревнования не менее чем по шести видам спорта, в том числе шорт-трек, хоккей, биатлон, лыжные гонки.

ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин» выставили сразу три вида запроса предложений — они касаются питания гостей соревнований, их передвижений по городу и освещения мероприятия в СМИ.

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Более 79 млн рублей бюджет Сахалинской области, согласно госзакупкам, готов потратить на трехразовое питание для 1414 участников, 1000 волонтёров, 616 судей, 74 атташе, 72 журналистов, 9 технических делегатов и двух спикеров.

Два тендера на общую сумму 29 320 000 рублей направлены на оказание услуг по перевозке пассажиров автобусным транспортом. Организаторы игр «Дети Азии» готовы задействовать автомобили на протяжении 10 400 машино-часов.

На проведение прямой трансляции с восьми видов спорта островной регион планирует потратить ещё 35 958 000 рублей. В эту же сумму входит создание дневников игр «Дети Азии» и проведение ток-шоу с анализом и разбором основных событий, которые произошли за последние сутки.

Окончательные цифры сложатся в середине января по завершении тендера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее летние «Дети Азии» проводились в Якутии и были инициированы первым президентом республики Михаилом Николаевым.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках XXXV генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии во Вьетнаме одобрил проведение игр «Дети Азии» по зимним видам спорта. Международные игры «Дети Азии» проводятся с 1996 года, проходят под патронажем Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Игры охватывают весь Азиатский континент.

На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке в павильоне Сахалинской области были представлены игры «Дети Азии» и горнолыжный комплекс «Горный воздух».

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