Четверг, 10 Января 2019 года
09:11:06 МСК

«Оттава» вырвала победу у «Анахайма» в овертайме

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Анахайм, США, 10 января 2019, 09:10 — REGNUM  «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Анахайма» в первом периоде, отличился нападающий Якоб Сильверберг. В третьем периоде форвард «Сенаторз» Бобби Райан сравнял счёт.

Победу «Оттаве» принёс точный бросок нападающего Колина Уайта в овертайме.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 44 матчах. «Анахайм» идёт на 19-м месте, в активе команды 45 очков в 44 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

Читайте также: «Калгари» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить