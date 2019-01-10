«Оттава» вырвала победу у «Анахайма» в овертайме

Анахайм, США, , 09:10 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Анахайма» в первом периоде, отличился нападающий Якоб Сильверберг. В третьем периоде форвард «Сенаторз» Бобби Райан сравнял счёт.

Победу «Оттаве» принёс точный бросок нападающего Колина Уайта в овертайме.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 44 матчах. «Анахайм» идёт на 19-м месте, в активе команды 45 очков в 44 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

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