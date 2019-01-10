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«Калгари» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:3

Калгари, Канада, 10 января 2019, 09:02 — REGNUM  «Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Калгари» отличились Микаэль Баклунд, Марк Янковски, Элиас Линдхольм, Михаэль Фролик и Мэттью Ткачук.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Натан Маккиннон, Эрик Джонсон и Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 45 матчах. «Колорадо» идёт на 16-м месте, в активе команды 48 очков в 44 играх.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).

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