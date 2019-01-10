Полузащитник «Арсенала» Рэмзи согласился подписать контракт с «Ювентусом»

Лондон, , 08:35 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи согласился подписать пятилетний контракт с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, футболист подпишет с «Ювентусом» соглашение на общую сумму около €40 млн. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба после Криштиану Роналду.

Отмечается, что руководство «Арсенала» не смогло договориться с Рэмзи о новом соглашении. Интерес к полузащитнику также проявляли ПСЖ, «Реал», «Бавария» и «Интер».

Напомним, Рэмзи играет в «Арсенале» с 2008 года. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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