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Дабл-дабл Дэвиса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Кливленд»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 140:124

Новый Орлеан, США, 10 января 2019, 08:26 — REGNUM  «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 140:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 13 подборов.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Джордан Кларксон, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Нью-Орлеан» занимает 19-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 30-м месте.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 140:124 (25:38, 34:25, 41:28, 40:33).

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