Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» в матче с «Вашингтоном»

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, набравший 34 очка

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 25-е место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» идёт на шестом месте.

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 123:106 (25:20, 38:28, 29:27, 31:31).

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