Гол Анисимова не помог «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»

Чикаго, США, , 07:40 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Филип Форсберг. Ещё по одной шайбе забросили Колтон Сиссонс и Виктор Арвидссон.

В составе «Нэшвилл» точными бросками отметились Алекс Дэбринкэт, Джонатан Тэйвз, а также российский форвард Артём Анисимов.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 57 очков в 45 матчах. «Чикаго» идёт на 24-м месте, в активе команды 40 очков в 46 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

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