«Манчестер Сити» разгромил «Бёртон Альбион» в Кубке лиги

Манчестер, Великобритания, , 07:14 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бёртон Альбион» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе «Манчестер Сити» четыре гола забил нападающий Габриэл Жезус. Кроме того, по разу отличились Кевин де Брёйне, Александр Зинченко, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.

Ответный матч между этими командами состоится 23 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счётом 1:0.

Читайте также: «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка лиги