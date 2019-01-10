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«Манчестер Сити» разгромил «Бёртон Альбион» в Кубке лиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 9:0

Манчестер, Великобритания, 10 января 2019, 07:14 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бёртон Альбион» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе «Манчестер Сити» четыре гола забил нападающий Габриэл Жезус. Кроме того, по разу отличились Кевин де Брёйне, Александр Зинченко, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.

Ответный матч между этими командами состоится 23 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счётом 1:0.

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