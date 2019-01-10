«Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка Лиги Франции

Париж, , 01:01 — REGNUM 9 января между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Генгам» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей

Первый мяч на 63-й минуте забил лидер национальной сборной Бразилии Неймар Жуниор с передачи Томаса Менье — 1:0. Через 18 минут Йени Нгбакото отличился, реализовав пенальти — 1:1. В конце матча Нгбакото ударом с пенальти вырвал для своей команды сенсационную победу — 1:2.

Статистика матча («ПСЖ"/"Генгам»)

Удары 10/4

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 63%/37%

Поданные угловые 7/1

Стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Керер, Бернат, Маркиньос, Неймар, Ди Мария, Менье, Дракслер, Диаби, Мбаппе.

«Генгам»: Йонссон, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Траоре, Кербра, Фири, Бла, Дё, Тюрам, Коко, Менди.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Не забитые пенальти: Тюрам — 61.

Желтые карточки: Верратти — 90+5, Неймар — 90+6, Кавани — 90+6.

Голы: Неймар 63 — 1:0, Нгбакото (пен) 81 — 1:1, Нгбакото 90+4 — 1:2.