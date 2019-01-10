«Бордо» переиграл «Гавр» в Кубке Лиги Франции

Париж, 10 января 2019, 00:55 — REGNUM 9 января между коллективами «Бордо» и «Гавр» на стадионе «Матмут-Атлантик» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
На 70-й минуте 21-летний нигерийский полузащитник Самуэль Калу Оджим открыл счет — 1:0. Голевой передачей отличился Джимми Бриан.
Статистика матча («Бордо"/"Гавр»)
Удары 10/5
Удары в створ ворот 6/0
Процент владения мячом 54%/46%
Поданные угловые 2/4
Стартовые составы команд на матч:
«Бордо»: Пуссен, Кунде, Йованович, Сабали, Пундже, Отавио, Карамо, Оджим, Лерагер, Вада, Корнелиус.
«Гавр»: Балийон, Майембо, Камара, Байн, Беше, Ферхат, Боннет, Лехал, Баскье, Гори, Кадевере.
Главный арбитр матча: Рудди Буке.
Желтые карточки: Баскье — 29, Оджим — 45, де Превилль — 90+2.
Голы: Оджим 70 — 1:0.