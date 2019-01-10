«Хетафе» вырвал победу над «Вальядолидом» в матче Кубка Испании

Мадрид, 10 января 2019, 00:21 — REGNUM 9 января между коллективами «Хетафе» и «Вальядолид» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
В компенсированное время Анхель реализовал свой момент и принес «Хетафе» победу в матче — 1:0.
Статистика матча («Хетафе"/"Вальядолид»)
Удары 8/3
Удары в створ ворот 2/2
Процент владения мячом 64%/36%
Нарушения правил 10/18
Поданные угловые 6/0
Стартовые составы команд на матч:
«Хетафе»: Чичисола, Гонсалес, Микел, Суарес, Фулькье, Кристофоро, Фламини, Ибаньес, Алехо, Саис, Наварро.
«Вальядолид»: Родригес, Фернандес, Лопес, Мойяно, Карим, лопес, Фернандес, Верде, Тухами, Чоп, Суарес.
Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.
Желтые карточки: Фулькье — 31, Саис — 41, Фернандес — 43, Чоп — 73, Тухами — 78.
Голы: Анхель 90+2 — 1:0.