«Хетафе» вырвал победу над «Вальядолидом» в матче Кубка Испании

Мадрид, , 00:21 — REGNUM 9 января между коллективами «Хетафе» и «Вальядолид» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

В компенсированное время Анхель реализовал свой момент и принес «Хетафе» победу в матче — 1:0.

Статистика матча («Хетафе"/"Вальядолид»)

Удары 8/3

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 64%/36%

Нарушения правил 10/18

Поданные угловые 6/0

Стартовые составы команд на матч:

«Хетафе»: Чичисола, Гонсалес, Микел, Суарес, Фулькье, Кристофоро, Фламини, Ибаньес, Алехо, Саис, Наварро.

«Вальядолид»: Родригес, Фернандес, Лопес, Мойяно, Карим, лопес, Фернандес, Верде, Тухами, Чоп, Суарес.

Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.

Желтые карточки: Фулькье — 31, Саис — 41, Фернандес — 43, Чоп — 73, Тухами — 78.

Голы: Анхель 90+2 — 1:0.