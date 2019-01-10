«Вильярреал» спасся от поражения в матче с «Эспаньолом»

Мадрид, 10 января 2019, 00:20 — REGNUM 9 января между коллективами «Вильярреал» и «Эспаньол» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.
Первый мяч на 15-й минуте забил 25-летний испанский опорный полузащитник Серхи Дардер — 0:1. На экваторе второго тайма Де ла Пенья удвоил преимущество гостей — 0:2. В конце матча Карл Токо-Экамби вернул «желтую субмарину» в игру — 1:2. Через 5 минут форвард сборной Колумбии Карлос Бакка спас хозяев от поражения — 2:2.
Статистика матча («Вильярреал"/"Эспаньол»)
Удары 15/19
Удары в створ ворот 9/6
Процент владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 10/12
Поданные угловые 9/6
Стартовые составы команд на матч:
«Вияльрреал»: Фернандес, Гонсалес, Коста, Бонера, Лайюн, Касерес, Тригерос, Педраса, Раба, Бакка, Токо-Экамби.
«Эспаньол»: Хименес, Дуарте, Росалес, Лопес, Педроса, Дардер, Лопес, Гранеро, Иглесиас, Перес, Пьятти.
Главный арбитр матча: Хосе Мунуэра Монтеро.
Желтые карточки: Коста — 9, Касерес — 41, Раба — 64, Рока — 90+3.
Голы: Дардер 15 — 0:1, Де ла Пенья 71 — 0:2, Токо-Экамби 85 — 1:2, Бакка 90 — 2:2.