«Монако» выбил «Ренн» благодаря серии пенальти

Париж, , 22:59 — REGNUM 9 января между коллективами «Монако» и «Ренн» на стадионе «Луи II» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались «монегаски».

Первый мяч на 30-й минуте матча забил молодой французский хавбэк Бенжамен Буриго после передачи Хатема Бен Арфа — 0:1. В дебюте второй половины Маркос Лопес вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Монако"/"Ренн»)

Удары 9/8

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 48%/52%

Поданные угловые 5/5

Стартовые составы команд на матч:

«Монако»: Бадиашиле, Серрано, Глик, Налдо, Бадиашиле, Хенрикс, Тилеманс, Аит-Беннассер, Февр, Лопес, Силла.

«Ренн»: Коубек, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Траоре, Сарр, Гренье, Буриго, Бен Арфа, Андре, Сьебатшо.

Главный арбитр матча: Амаури Делеру.

Желтые карточки: Лопес — 24, Серрано — 29, Тилеманс — 50, Бенсебайни — 74.

Голы: Буриго 30 — 0:1, Лопес 54 — 1:1.

Серия пенальти: Ньянг — 0:1, Гомеш — 1:1, Гренье — 1:2, Тилеманс — 1:2, Бен Арфа — 1:2, Аит-Беннассер — 2:2, Андре — 2:3, Исидор — 3:3, Зеффане — 3:3, Глик — 3:3, Да Сильва — 3:3, Налдо — 3:3, Сарр — 3:4, Диоп — 4:4, Буриго — 4:5, Лопес — 5:5, Мешер — 5:6, Серрано — 6:6, Траоре — 6:7, Хенрикс — 7:7, Коубек — 7:7, Бадиашиле — 8:7.