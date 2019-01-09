Пилот команды КамАЗ Куприянов попал в аварию на Africa Eco Race

Рабат, , 19:45 — REGNUM Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Сергей Куприянов практически перед финишем седьмого этапа ралли-рейда Africa Eco Race-2019 столкнулся с машиной французского пилота Доминика Лоре. Об этом сообщил в одной из социальных сетей пилот Александр Орлов.

«ЧП на финише седьмого спецучастка. Прямо в финишном створе столкнулись две багги MD Optimus. Одна багги Сергея Куприянова, №202, вторая — француза, № 211», — написал он.

По информации Орлова, обе машины разбиты, пилоты живы. Экипажи, которые до аварии были лидерами абсолютного зачета, выбыли из соревнований.

За 200−300 метров до финиша Лоре начал обгонять Куприянова, перекрывая ему траекторию движения. Российский гонщик врезался в представителя Франции, машины несколько раз перевернулись в воздухе. Видеозапись столкновения опубликована на канале «Вести Камаза».

Куприянов прокомментировал происшествие, предположив, что француз его просто не увидел.

«Мы заходили на финишный створ, и видимо Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться», — цитирует гонщика издание Planet today.

ИА REGNUM напоминает, 11 ралли Africa Eco Race-2019 стартовало 30 декабря. Протяженность маршрута гонки составляет 6,5 тыс. км, она проходит через Марокко, Мавританию и Сенегал и состоит из 12 этапов.

Финиш ралли намечен на 13 января в Дакаре на Розовом озере.