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Полузащитник «Ахмата» Думбия может перейти в «Спортинг»

Спорт

Стороны согласовали условия перехода футболиста

Грозный, 9 января 2019, 15:43 — REGNUM  Полузащитник грозненского «Ахмата» Идрисса Думбия может перейти в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщает O Jogo.

Как отмечает издание, стороны согласовали все условия перехода 20-летнего футболиста. В ближайшее время Думбия пройдёт медицинское обследование.

Напомним, Думбия стал игроком «Ахмата» летом 2018 года после перехода из «Андерлехта». В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, имея в активе 23 очка.

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