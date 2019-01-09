Полузащитник ЦСКА Хосонов может перейти в аренду в «Уфу»

Москва, , 15:32 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов может перейти в «Уфу» на правах аренды. Об этом 9 января сообщает Sport24.

По информации издания, «Уфа» рассматривает возможность арендовать 20-летнего полузащитника до конца сезона 2018/19.

В нынешнем сезоне Хосонов провел пять матчей в Российской премьер-лиге. Большую часть матче хавбек пропустил из-за травмы.

Напомним, после 17 туров «Уфа» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. ЦСКА идёт на третьем месте с 30 очками.

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