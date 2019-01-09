Российская киберспортивная команда Gambit Esports победила в Румынии

Бухарест, , 16:23 — REGNUM Киберспортивная команда России и стран СНГ Gambit Esports выиграла первый матч группового этапа на чемпионате по Dota 2 The Bucharest Minor. Её соперником была американская команда Team Team, которая проиграла со счётом 1:2, сообщает портал Cybersport.ru

Параллельно с этим матчем шла игра команд Ninjas in Pyjamas (Швеция) и Keen Gaming (Китай). Китайский коллектив победил со счётом 2:1. Матчи группового этапа второй группы также пойдут 9 января.

В следующем туре чемпионата Gambit Esports и Keen Gaming сразятся за выход в верхнюю сетку, а Ninjas in Pyjamas и Team Team за выход в нижнюю сетку соревнований. Финальная игра пройдёт 13 января, победитель получит $125 тыс.

Напомним, что ранее игрока киберспортивной организации Team Envy уволили за высмеивание трагедии на «Хиллсборо». Джош «Jablett» Аблетт в личной переписке в социальных сетях нелицеприятно высказывался о 96 жертвах трагедии, после чего руководство организации незамедлительно расторгло контракт с игроком.

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