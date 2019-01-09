Среда, 9 Января 2019 года
15:09:36 МСК

Защитник «Ак Барса» Абросимов дисквалифицирован на два матча

Спорт

Абросимов наказан за атаку в область головы нападающего «Витязя» Михала Ржепика

Москва, 9 января 2019, 15:01 — REGNUM  Защитник казанского «Ак Барса» Роман Абросимов дисквалифицирован на два матча за грубую игру. Об этом 9 января сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Абросимов получил наказание за атаку в область головы нападающего подмосковного «Витязя» Михала Ржепика. Защитник казанского клуба был удален в первом периоде до конца матча.

Напомним, «Ак Барс» проиграл на выезде «Витязю» со счётом 1:2.

Читайте также: КХЛ наложила штраф на защитника «Салавата» Панина за драку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить