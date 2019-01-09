Защитник «Ак Барса» Абросимов дисквалифицирован на два матча

Москва, , 15:01 — REGNUM Защитник казанского «Ак Барса» Роман Абросимов дисквалифицирован на два матча за грубую игру. Об этом 9 января сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Абросимов получил наказание за атаку в область головы нападающего подмосковного «Витязя» Михала Ржепика. Защитник казанского клуба был удален в первом периоде до конца матча.

Напомним, «Ак Барс» проиграл на выезде «Витязю» со счётом 1:2.

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