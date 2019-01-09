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«Арсенал» продлит контракт с Начо Монреалем на один сезон

Спорт

Унаи Эмери заявил, что хочет, чтобы защитник остался в клубе

Лондон, 9 января 2019, 14:55 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» продлит контракт с защитником Начо Монреалем до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что срок действующего контракта Монреаля с клубом истекает после окончания нынешнего сезона. Но главный тренер «канониров» Унаи Эмери заявил, что хочет, чтобы защитник остался в клубе.

В текущем сезоне Монреаль сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. После 21 тура «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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