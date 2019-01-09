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Стал известен состав сборной России по гандболу на чемпионат мира

Спорт

Чемпионат мира пройдёт в Германии и Дании с 9 по 27 января

Москва, 9 января 2019, 14:45 — REGNUM  Тренерский штаб сборной России по гандболу определился с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Германии и Дании. Об этом 9 января сообщает Федерация гандбола России.

В состав включены вратари: Виктор Киреев, Олег Грамс и Дмитрий Павленко, разыгрывающий Дмитрий Житников, правый полусредний Дмитрий Киселёв.

Также на чемпионате мира сыграют линейные Глеб Калараш, Сергей Горпишин, Максим Михаилин и Егор Евдокимов, правые крайние Даниил Шишкарёв, Дмитрий Ковалёв и Алексей Фокин, левые крайние Тимур Дибиров и Роман Остащенко, а также левые полусредние Виталий Комогоров, Александр Шкуринский, Александр Деревень и Сергей Косоротов.

Напомним, чемпионат мира по гандболу состоится в Германии и Дании с 9 по 27 января.

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