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FIS не рассматривает возможность отстранения российских спортсменов от ЧМ

Спорт

Такая возможность на данный момент не обсуждается

Москва, 9 января 2019, 14:08 — REGNUM  Международная федерация лыжного спорта (FIS) не рассматривает возможность отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом заявила представитель пресс-службы FIS Дженни Видеке, сообщает Dagbladet.

По словам Видеке, на данный момент FIS не обсуждает возможность отстранения российских лыжников от участия в чемпионате мира.

Ранее в СМИ появились предположения, что российские лыжники могут быть отстранены из-за проблем с допуском экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, после восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российская сторона обязалась предоставить WADA данные лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января эксперты WADA приедут в Москву с новым визитом.

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