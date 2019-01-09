CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об отстранении от еврокубков 28 марта

Лозанна, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Апелляция казанского «Рубина» относительно отстранения от еврокубков будет рассмотрена в Спортивном арбитражном суде (CAS) 28 марта. Об этом сообщается на сайте CAS.

Ранее «Рубин» был отстранён от участия еврокубках на один турнир, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов. Такое решение приняла арбитраж УЕФА по финансовому контролю клубов.

Напомним, в мае 2014 года УЕФА оштрафовал «Рубин» на €6 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей. После этого было подписано соглашение об урегулировании. В июне 2018 года сообщалось, что клуб не смог выполнить условия этого соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Казанский «Рубин» отстранён от участия в еврокубках