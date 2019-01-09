Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта

Коламбус, США, , 13:20 — REGNUM Российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.

С таким обращением к хоккеисту выступил один из баров Коламбуса, представители которого разместили в городе рекламный плакат с обращением к форварду.

https://twitter.com/HighBankDistill/status/1082842982452219904

Кроме того, они распространили в соцсетях хештег #StayThirstyPanarin — «Оставайся жаждущим, Панарин».

Напомним, у нападающего в июле 2019 года закончится срок контракта с «Коламбусом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Панарина сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 45 очков — 13 голов и 32 передачи.

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