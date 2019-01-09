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В «Баварию» перейдёт защитник чемпионов мира

Спорт

Бенжамен Павар летом перейдёт из «Штутгарта» в «Баварию»

Мюнхен, Германия, 9 января 2019, 12:58 — REGNUM  Защитник сборной Франции Бенжамен Павар перейдёт из «Штутгарта» в «Баварию» после окончания сезона. Об этом 9 января сообщается на странице мюнхенского клуба в Twitter.

Информацию о переходе Павара подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. По его словам, французский защитник присоединится к клубу 1 июля 2019 года и подпишет контракт на пять лет.

Ранее Павар выступал за «Штутгарт» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Лилля».

В составе сборной Франции Павар стал чемпионом мира в 2018 году. Он стал автором одного гола в матче 1/8 финала мундиаля против команды Аргентины, в котором французы выиграли со счётом 4:3.

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