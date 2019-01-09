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В Южной Корее в 2018 г. подверглись насилию 26% спортсменов — исследование

Спорт

Олимпийский комитет Республики Корея провел исследование

Сеул, 9 января 2019, 13:19 — REGNUM  Олимпийский комитет Республики Корея опубликовал результаты исследования «2018 г. — реальная обстановка сексуального насилия в спорте», сообщает Dong-A Ilbo.

Согласно исследованию, за прошедший год 26,1% спортсменов подверглись насилию и 2,7% спортсменов сексуальным домогательствам.

По сравнению с результатами предыдущих опросов, за 2010 г. (51,6% подверглись насилию, а 26,6% подверглись насилию сексуального характера) и 2016 г. (26,9% подверглись насилию, а 3% подверглись насилию сексуального характера), уровень домогательств сократился.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 1262 спортсменов, включая 791 спортсмена из национальной сборной и 61 родителя.

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