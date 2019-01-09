Шесть российских теннисисток удачно начали квалификацию Australian Open

Мельбурн, Австралия, 9 января 2019, 11:30 — REGNUM Шесть российских теннисисток вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
Борьбу за попадание в основную сетку турнира продолжат Анна Калинская, Наталья Вихлянцева, Виталия Дьяченко, Варвара Флинк, Людмила Самсонова и Ирина Хромачёва.
Две теннисистки, Ольга Дорошина и Вера Звонарёва, не смогли выиграть в первом круге квалификации и выбыли из турнира.
Отметим, что матчи второго круга квалификации пройдут 10 января.
Читайте также: Симона Халеп проиграла Эшли Барти на турнире в Сиднее