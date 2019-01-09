Шесть российских теннисисток удачно начали квалификацию Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 11:30 — REGNUM Шесть российских теннисисток вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Борьбу за попадание в основную сетку турнира продолжат Анна Калинская, Наталья Вихлянцева, Виталия Дьяченко, Варвара Флинк, Людмила Самсонова и Ирина Хромачёва.

Две теннисистки, Ольга Дорошина и Вера Звонарёва, не смогли выиграть в первом круге квалификации и выбыли из турнира.

Отметим, что матчи второго круга квалификации пройдут 10 января.

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