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Кейн вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма»

Спорт

Кейн забил 160-й гол за клуб

Лондон, 9 января 2019, 11:20 — REGNUM  Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Об этом 9 января сообщает «Чемпионат».

Кейн забил гол в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Челси», реализовав пенальти. Этот мяч стал для Кейна 160-м за лондонский клуб.

По этому показателю Кейн обогнал Клиффа Джонса (159 голов). Больше только у Мартина Чиверса (174), Бобби Смита (208) и Джимми Гривза (266).

Напомним, Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за основную команду с 2011 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче АПЛ, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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