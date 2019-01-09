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Полузащитник «Аякса» де Йонг может перейти в «Барселону»

Спорт

Переговоры близки к успешному завершению

Амстердам, 9 января 2019, 10:59 — REGNUM  Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может в ближайшее время стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает телеканал Esport.

Отмечается, что «Барселона» в настоящее время ведёт переговоры по переходу де Йонга, которые близки к успешному завершению. Сумма трансфера может составить €75 млн.

Сообщается также, что клубы могут объявить о трансфере 12 января. При этом каталонский клуб, вероятно, не будет претендовать на защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что 21-летним полузащитником интересуются такие клубы, как ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Бавария».

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