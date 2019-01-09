«Леганес» хочет продлить аренду Лунина ещё на один сезон

Леганес, Испания, , 10:28 — REGNUM Украинский вратарь Андрей Лунин может остаться в аренде в «Леганесе» ещё на один сезон. Об этом заявил главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино, сообщает Sport.es.

По словам Пеллегрино, «Леганес» хочет продлить аренду Лунина. Клуб уже провёл переговоры с мадридским «Реалом», которому принадлежат права на голкипера, но официального решения пока нет.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года, после чего был отдан аренду в «Леганес».

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть Лунина по причине возможного ухода из клуба Кейлора Наваса. Однако вратарь заявил, что хочет остаться в «Леганесе».

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