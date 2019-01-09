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Защитник «Наполи» Кулибали может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спорт

Кулибали согласился перейти в стан «красных дьяволов»

Неаполь, Италия, 9 января 2019, 10:16 — REGNUM  Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Кулибали согласился перейти в стан «красных дьяволов» после окончания сезона 2018/19. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хотел подписать защитник в январе в связи с вылетом «Наполи» из Лиги чемпионов, однако итальянский клуб отказался вести переговоры.

В текущем сезоне Кулибали сыграл в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя результативными передачами.

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