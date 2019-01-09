В Ульяновской области в спортивных акциях приняли участие 150 тыс. человек

Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги проведения спортивных мероприятий в рамках новогодних каникул. В них приняли участие более 150 тысяч жителей и гостей региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего в новогодние праздники в рамках всероссийской Декады спорта и здоровья было организовано свыше 400 спортивных площадок, где проведено 380 состязаний и физкультурно-оздоровительных событий. В частности, состоялись новогодние и рождественские турниры, мероприятия на катках, народные игры и забавы, лыжные соревнования и прогулки, состязания по бегу, первенства по биатлону, мини-футболу, зимнему футболу, настольному теннису и лёгкой атлетике.

Основными площадками для массовых катаний и проведения спортивно-массовых мероприятий стали стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовый дворец. На горнолыжном курорте «Ундоры» жители региона получили возможность освоить сноуборд, горные и беговые лыжи.

Кроме ФОКов, работали также детско-юношеские спортивные школы, где проходили тематические мероприятия, различные состязания и работали бесплатные секции — к примеру, по спортивной гимнастике, плаванию, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, греко-римской борьбе. К числу «наиболее ярких» турниров власти относят чемпионат и первенство региона по шахматам и лыжным гонкам, областные соревнования по легкой атлетике «День спринтера», предварительный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч», соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», открытый турнир «Рождественский» по армрестлингу среди детей с ограниченными возможностями здоровья».