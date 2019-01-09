«Миннесота» обыграла «Оклахому» благодаря 40 очкам Уиггинса

Оклахома-сити, США, , 10:09 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, набравший 27 очков. Кроме того, центровой Стивен Адамс сделал дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» идёт на седьмом месте.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — 117:119 (23:29, 41:35, 29:32, 24:23).

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