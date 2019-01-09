Рублёв проиграл во втором круге турнира в Сиднее

Сидней, Австралия, , 09:28 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Японии Йосихито Нисиоке в матче второго круга турнира в Сиднее. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Рублёв три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Нисиока сделал один эйс, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Нисиока встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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