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Рублёв проиграл во втором круге турнира в Сиднее

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1

Сидней, Австралия, 9 января 2019, 09:28 — REGNUM  Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Японии Йосихито Нисиоке в матче второго круга турнира в Сиднее. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Рублёв три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Нисиока сделал один эйс, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Нисиока встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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