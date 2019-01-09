Среда, 9 Января 2019 года
09:19:44 МСК

Симона Халеп проиграла Эшли Барти на турнире в Сиднее

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4

Сидней, Австралия, 9 января 2019, 09:19 — REGNUM  Первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в матче второго тура турнира в Сиднее. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Халеп реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов, ни разу не подав навылет и не допустив ошибок на подаче. На счету Барти пять эйсов и четыре реализованных брейка.

За выход в полуфинал турнира Барти поборется с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, либо с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Читайте также: Павлюченкова проиграла Лапко на турнире в Хобарте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить