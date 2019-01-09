Симона Халеп проиграла Эшли Барти на турнире в Сиднее

Сидней, Австралия, , 09:19 — REGNUM Первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в матче второго тура турнира в Сиднее. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Халеп реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов, ни разу не подав навылет и не допустив ошибок на подаче. На счету Барти пять эйсов и четыре реализованных брейка.

За выход в полуфинал турнира Барти поборется с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, либо с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

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