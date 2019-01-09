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«Валенсия» проиграла «Спортингу» в матче Кубка Испании

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Хихон, Испания, 9 января 2019, 08:53 — REGNUM  «Спортинг Хихон» одержал победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Спортинга» отличились защитник Хавьер Ноблехас и нападающий Ник Блэкмен. В составе «Валенсии» гол забил форвард Кевин Гамейро.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 80-й минуте матча, но не отметился результативными действиями.

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