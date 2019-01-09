Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Каир, , 08:32 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки 2018 года. Об этом 9 января сообщается на странице Африканской конфедерации футбола в Twitter.

Салах опередил сенегальца Садио Мане, который также выступает за «Ливерпуль», а также форварда из Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, играющего за лондонский «Арсенал».

Отметим, что Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подряд. Причём в прошлом году он также опередил Мане и Обамеянга.

Напомним, в 2018 году Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, забив 32 гола в 36 матчах.

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