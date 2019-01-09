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«Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 84:78

Химки, Московская область, 9 января 2019, 08:14 — REGNUM  «Химки» одержали победу над турецким «Фенербахче» в матче 17-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 84:78.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Фенербахче» Мелих Махмутоглу, набравший 18 очков.

В составе «Химок» наибольшую результативность показал защитник Стефан Маркович, который набрал 13 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Фенербахче» идёт на первом месте.

«Химки» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 84:78 (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6).

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