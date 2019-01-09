Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Сент-Луис, США, , 08:01 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Тайлер Сегин. Ещё одна шайба на счету Йона Клинберга. Российский нападающий Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сент-Луиса» единственную шайбу забросил форвард Дэвид Перрон.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 44 матчах. «Сент-Луис» идёт на 28-м месте, в активе команды 38 очков в 41 игре.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).

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