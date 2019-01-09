«Вашингтон » одержал победу над «Филадельфией»

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» по дублю оформили нападающие Якуб Врана и Ти Джей Оши. Ещё одна шайба на счету Тома Уилсона.

В составе «Филадельфии» отличились форварды Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 56 очков в 42 матчах. «Филадельфия» идёт на 30-м месте, в активе команды 36 очков в 43 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).

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